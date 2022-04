Elena MACOVEI

Roumaine d’origine, je suis arrivée en France dans le cadre de mes études de Marketing, il y a 12 ans.



Depuis, ce sont 10 années d'expérience autour du produit, en tant que Chef de produit : dans les services et dans les produits physiques, dans des grosses entreprises et PME, en B to B, B to C ou B to B to C.



Ma mission principale : le développement et l'optimisation des produits.

Elle a été complétée soit d’une casquette de chargée de campagne, soit d’une casquette d’acheteur - gestionnaire des achats.



Ouverte d'esprit, curieuse, j’aime comprendre et travailler en équipe, de manière transverse et en mode projet.



Mes compétences :

Chef de marché

Assurance

Services

Services financiers

Veille concurrentielle

Achats

Marketing direct

International

Chef de produit