Elena SURINA

Pianiste par vocation, je suis à la recherche des concerts et des récitals en France et à l'étranger. Ayant l'expérience artistique très variée (soliste, accompagnatrice, musicienne-chambriste), je suis ouverte à toutes les collaborations artistiques et musicales.



Russe d'origine, je voudrais également contribuer aux échanges interculturels entre l'Europe et mon pays natal. J'espère pouvoir me rendre utile dans ce domaine grâce aux connaissances linguistiques, sociales et culturelles que j'ai acquises tout au long de ma formation (lettres, langues étrangères, traduction, musique).



Mes compétences :

Accompagnement

Interprétation

Musique

Musique de chambre

Piano

Traduction