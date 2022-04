Eleni VALMA

- Enseignement disciplinaire (Lettres Modernes, Langues Etrangères, Gestion interculturelle)

- Capacités rédactionnelles, auteure de: monographie (1), chapitres d’ouvrage (2), articles dans de revues nationales et internationales (2), actes de congrès (8), compte rendu d’un ouvrage scientifique (1)

- Capacité à prendre la parole publiquement, à expliquer: participation à de nombreuses conférences internationales (interventions en français, en anglais et en grec moderne)

- Aptitude à prendre des initiatives, à argumenter, à assumer des responsabilités

- Esprit de synthèse pour restitution claire et pédagogique

- Traitement de ressources numériques

- Capacité de travailler en autonomie (gestion du temps et analyse des données)

- Gestion et coordination des projets internationaux, organisation de conférences internationales et manifestations scientifiques

- Compétences linguistiques (expression écrite et orale): français, grec moderne, anglais, albanais, allemand (notions)

- Langues anciennes: grec ancien et latin (Bac L)

- Suite bureautique et Internet



Mes compétences :

Didactique

Enseignement

Enseignement secondaire

Français

Méthodologie

Méthodologie de recherche

Recherche

Sciences humaines et sociales