Eleonora EID

Etudiante en matériaux, je suis actuellement à Taiwan pour un semestre d'étude.



Je suis de nature curieuse et très investie que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. J'aimerais développer mon réseau et suivre les changements et avancées dans le monde professionnel.



Je recherche un stage où je pourrais être un plus pour l'équipe tout en développant de nouvelles compétences; un stage tourné vers le suivi de projet/produit, suivi de chantier ou encore en service achat.



Mes compétences :

Dynamisme

Secourisme

Aptitudes relationnelles

Travail d'équipe

BAFA

Organisation d'évènements