Eléonore CASSEGRAIN

Chargée de projet digital après avoir été en charge de la communication chez un éditeur de jeux pédagogiques.

Infographiste « pluridisciplinaire » avec des expériences en agence de communication et chez l’annonceur.

J’ai également occupé le poste de responsable du pôle print à la Fédération Nationale des Gîtes de France durant 8 années.



- Pilotage et conception de projets de communication (print et web) allant de l'étude de devis, réunion avec les prestataire, cahier des charges...

- Veille technique et technologique logiciels, outils et matériel informatique.

- Gestion et optimisation des ressources internes et externes.



Mini-book en ligne : http://eleonore.ultra-book.com



Mes compétences :

Webdesign

Infographiste

Illustrator

Communication

Chaîne graphique

Maquettiste

Communication visuelle

PAO

Typographie

Graphiste