Eléonore TRICARICO

Je suis en recherche active d'un poste généraliste en Ressources Humaines.



Titulaire d'un Master en Organisation du Travail Diagnostic et Ressources Humaines, j'ai acquis une solide expérience dans des secteurs d'activités et des postes divers.



Je souhaite occuper un poste de Chargée de missions RH / RRH au sein d'une TPE ou PME de préférence.



Mes qualités : Rigoureuse, déterminée, sens de l'écoute et de l'analyse, esprit d'équipe, bonne communicante et goût du challenge.



N'hésitez pas à me contacter pour un premier échange.



Mes compétences :

Ressources humaines