Eleutério PEREZ

Responsable logistique et production depuis plusieurs années, j’ai acquis et développé une parfaite maîtrise des tâches subordonnées à ce poste: animation, formation, coordination et gestion du personnel, organisation de la charge de travail dans le respect des délais, de la qualité, de la productivité et des coûts. Mes qualités de rigueur, de méthode, d’adaptation, mon sens du contact et de la négociation que j’ai su exploiter et améliorer m’ont permis de participer à la mise en place de plusieurs projets et d’atteindre avec mon équipe les objectifs dans les temps impartis, tout ceci dans la petite et moyenne série. En outre mon expérience ma permis de devenir rapidement autonome et d’apporter un réel soutien dans les différentes entreprises qui m'ont employés.



Mes compétences :

Responsable de production

Responsable logistique

Vin

Agroalimentaire