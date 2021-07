Elie FAUCHER

Fort de 15 ans dexpérience dans la conduite de recherche de profitabilité et de respect de KPI attendus. Je souhaite aujourdhui m'orienter vers une nouvelle mission dans la région Avranches/Rennes-Nord/St Brieuc. Cette entreprise sera orientée sur les valeurs : qualité produit, respect des engagements, un savoir-faire technique et une notoriété sur son marché.



Gestionnaire énergétique ; mettre en place des équipes et des processus pour améliorer les performances de l'entreprise, bref : "améliorer les performances dune entreprise, d'un BU, d'un centre de profit"