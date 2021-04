Elisa KHALDOUN

Je suis une étudiante en première année de DUT GMP au caractère curieux et minutieux, je souhaite mettre à profit mes compétences pour une entreprise qui me tient à coeur.

Ayant un fort intérêt pour la technologie et son amélioration constante, je suis à la recherche d'une alternance dans le domaine du génie mécanique à compter de septembre 2021.

Autonome et rigoureuse, je suis une personne de confiance qui s'investit pleinement. Je saurai mener à bien les futurs projets qui me seront confiés.