Elisa LÉONARD-CONANGLE (CONANGLE)

Je suis actuellement en troisième année à l'ECAM Lyon, une école d'ingénieur Arts et Métiers. Je suis passionnée par la mécanique, ce qui a guidé le choix de mes études et de mes loisirs. Dans lapproche dun projet dans ce domaine, jai choisi délargir ma culture technique aux domaines des Arts et Métiers que me proposait lECAM. Je suis ainsi formée et polyvalente sur de nombreux secteurs tels que la mécanique, les énergies, lélectronique ou encore linformatique.

Ma pratique d'art martial et ma formation de pilote me permette d'être précise. L'écriture d'un livre développe ma créativité et mon investissement dans les projets.



Je suis à la recherche d'un stage d'application de 13 semaines, entre le 7 juin 2021 et le 10 septembre 2021, dans le domaine des sciences de l'ingénieur en mécanique, aéronautique, électrique, sciences industrielles, matériaux ou encore informatique.