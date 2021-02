Elisa THENG

Ayant découvert la programmation par hasard durant ma licence, j'ai tout de suite trouvé une passion dans la conception de site web.

C'est ainsi que je me suis reconvertie après la validation de la licence, et j'ai intégré la Web@cademie afin de vivre pleinement ma passion et en faire ma carrière professionnelle.



---

Actuellement à la recherche d'une nouvelle opportunité, je suis disponible immédiatement.

N'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me contacter en privé.



Secteurs d'activité souhaités :

Innovation technologique / Digital / FoodTech / Architecte / Immobilier / Musique / Multimedia / Linguistique



Lieu souhaité :

Paris