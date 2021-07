Elisabeth BARDIN

Titulaire d'un BTS Économie Sociale et Familiale, j'ai exercé pendant 12 ans la profession d'aide à domicile. J'ai pu développer, au fil des années, mes aptitudes relationnelles : écoute, discrétion, empathie, ouverture d'esprit...



J'ai choisi de me reconvertir dans le métier d'assistante administrative et commerciale, par goût du service, de l'organisation et de la polyvalence.



J'ai terminé en juin 2021 la formation au titre ASCOM au GRETA de Mâcon. Je l'ai complétée par un module supplémentaire en comptabilité. (2 modules validés, 2 en cours d'évaluation).



Un stage enrichissant de 5 semaines, en tant qu'assistante administrative dans un organisme de formation supérieure privé, m'a permis de renforcer mes acquis et d'élargir mes compétences.



Organisée, rigoureuse et fiable, je cherche dès à présent un emploi aux alentours de Mâcon (16 à 24 h / semaine).