Elisabeth DORET

Mon parcours professionnel s'est déroulé de 1999 à 2015 en agence bancaire (en charge de clientèle de particuliers et puis de professionnels). En 2018, adjointe à la délégation générale pendant 3 ans, j'ai touché à beaucoup de domaines (compta analytique, management, rh, relations publiques...). Actuellement adjointe à la direction des affaires sociales, statut cadre, je recherche à partir de septembre 2023 un nouveau poste à Lyon. Mon futur lieu de résidence est Ecully (69), donc n'hésitez pas à me contacter



Mes compétences :

Gestion administrative et financière, Développement commercial

Enseignement/Tutorat, Gestion de dossier, Chargé de projet,

Animation de groupes..................