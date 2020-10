Elisabeth FACCHINI

J'ai été salariée pendant près de 10 ans et aujourd'hui, j'exerce en libéral.



J'ai débuté dans le monde de lentreprise dans le domaine du conseil et de la formation avant de découvrir le secteur de linsertion sociale et professionnelle. 3 ans dexpérience au sein dune structure dinsertion (employant des personnes en grande difficultés et en marge du monde de travail tels que demandeurs demploi de longue durée, sortants de prison, jeunes en rupture familiale,....) mont permis de développer lexpérience et les compétences nécessaires pour co-fonder lassociation CEIVE à Marseille en 2005.



J'ai exercé pendant 5 ans au sein de cette association comme psychologue et j'ai construit ma pratique auprès de publics jeunes et adultes, en parcours d'insertion ou en emploi, et également auprès de structures et institutions partenaires (Pôle Emploi, Mission Locale, PLIE, PJJ, SIAE,...). Mon rôle était de pouvoir travailler sur les parcours de vie de ces publics souvent en rupture pour faciliter la remise à l'emploi ou l'insertion dans le monde du travail ou comment articuler projet de vie et projet professionnel..



Aujourd'hui installée en dans les Hauts de France, j'exerce en libéral depuis 2010. Je travaille en face à face en cabinet auprès de particuliers (psychothérapie). En 2013 j'ai rajouté à mon arc la corde de l'hypnose thérapeutique pour apporter un outil supplémentaire à mes patients.



Je continue à me former sur des sujets variés tels que les thérapies brèves, la méditation, la thérapie de couple, addictologie, stress post-traumatique,....



Je suis également impliquée dans la défense de ma profession comme Trésorière adjointe du Syndicat National des Psychologues (Bureau Régional des Hauts de France).



Je cherche à créer des réseaux et partenariats afin d'enrichir et diversifier ma pratique : formations, projets innovants,...



Plus d'info sur mon site : www.psychologue-abbeville.fr