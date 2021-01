Elisabeth LUCAS

À l'écoute d'opportunités pour un poste de chargée de production, administration, gestion budgétaire et comptable, au sein dune structure culturelle à Nantes ou en région.



Compétences : Production (spectacle vivant) - Administration - Gestion budgétaire et comptable - Propriété Intellectuelle.



Passionnée par le patrimoine culturel français, la création et l'organisation d'événements, je souhaite développer mon expérience au sein d'une structure au projet fort et ambitieux, où la culture est accessible à tous.



Mes points forts :

Dynamique, curieuse, rigoureuse, bon relationnel.



Outils maîtrisés :

Pack Office (Word, Excel, PowerPoint)

CPWIN (logiciel de comptabilité publique)

#DIESE (logiciel de plannings)

Photoshop & InDesign (logiciels de PAO)

3ème Acte (logiciel de billetterie)