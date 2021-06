Elisabeth TAILLEPIE

Agent de recherches privées, je suis spécialisée depuis 1999, dans les enquêtes dites "administratives", celles ci permettent de mettre à jour les informations précises sur un débiteur (par exemple) : nouvelle adresse, partenaire bancaire, patrimoine immobilier... également de traiter les dossiers de concurrence déloyale, la recherche de preuves, pour mes clients, dans toute sorte de litige, au niveau national et international.



comment fonctionne mon agence : http://www.mydetective.fr/comment-fonctionne-notre-agence/





Nombreux sont les cabinets d'avocats, particuliers, professionnels, confrères et consoeurs qui font appel à mes services.



professionnel pourquoi faire appel à mes services : http://www.mydetective.fr/professionnels-pourquoi-faire-appel-a-un-detective-prive/





Mon savoir faire, mes compétences, mon sens inné pour les enquêtes sont reconnus aujourd'hui.



1 ) Je vous propose de visiter mon site :

site : www.mydetective.fr

NOUVEAU SITE : www.personnedisparue.fr



2 ) de me contacter

- mail : contact@mydetective.fr

- fixe : 09 75 37 32 01



mes références :

17 ans d'expériences

Agrément préfectoral depuis 2008 et CNAPS en 2013.

RCS 502 364 029

Secteur : Haute Garonne (région Toulouse)

recherches au niveau national et international pour particuliers et professionnels.

Responsabilité Civile MMA

code APE : activités d'enquêtes.

spécialités : enquêtes administratives & de terrain.



Mes compétences :

Personne perdue de vue

Concurrence déloyale

Recherche débiteurs

Solvabilité complète ou enquête de moralité

