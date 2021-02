Elise BARGAIN

Après avoir été diplômée d'une école d'ingénieur spécialisée Génie Civil, j'ai travaillé un an et demi dans le secteur des matériaux de construction (formation personnalisée de 3 mois et gestion de projet international pendant 14 mois).



A la fin de ce projet, j'ai décidé d'approfondir mes connaissances dans des domaines qui m'intéressent davantage et de profiter de ma mobilité pour partir au Québec. J'ai suivi deux formations universitaires en parallèle : Administration des affaires et Environnement.



Maintenant diplômée, je souhaite m'orienter professionnellement vers la construction durable. Ainsi, je recherche actuellement un emploi de Chargée d'affaires ou de Conductrice de travaux en construction bois ou en certifications environnementales dans la région nantaise (France).