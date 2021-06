Elodie ADE

Novashen



Petite ou grande, leader ou challenger, toute entreprise doit améliorer ses performances si elle veut perdurer ou progresser. Grâce à son expertise de l’humain et de la stratégie fondée sur 35 ans de recherches et d’expériences, Novashen - par le biais de services uniques et de premier ordre - conseille pour travailler plus efficacement. Exclusivement B2B, les services de Novashen s’adressent en premier lieu aux dirigeants et à leurs cadres.