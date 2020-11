Elodie CARLOTTI

Titulaire d’un Master II juriste d’affaires spécialité commerce, distribution et consommation, j'occupe depuis près de trois ans la fonction de juriste valorisation de la recherche pour le compte de l’Université de Bourgogne au sein de laquelle je suis en charge de la protection de la propriété intellectuelle. Souhaitant aujourd'hui élargir mes connaissances, j'aimerais solliciter un poste de juriste.

En effet, j’ai sensibilisé les services internes sur l’application de la réglementation, analysé, rédigé et validé les contrats de toute nature (contrats de collaboration de recherche, de prestations de services, accords de copropriété...).

J’ai également organisé la défense de l’Université de Bourgogne en relation avec les conseils externes et participé à la résolution des litiges.

Forte d'une expérience réussie, j’ai acquis de la réactivité et de l’autonomie, afin de conseiller les opérationnels. J'ai, par ailleurs, développé ma capacité à travailler en équipe et mon sens de la communication et de la négociation.