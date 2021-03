Elodie DEINIEAU

PROFIL

Mon expérience à l’international dans les secteurs touristique, hôtelier et événementiel m'a permis d'acquérir de fortes compétences organisationnelles et de renforcer mon aisance relationnelle. Ces dix dernières années passées dans ces domaines passionnants ont aiguisé mon sens commercial et développé ma créativité.



CHAMPS DE COMPÉTENCES

Organisation et coordination d’événements

Conception de produits touristiques affaires et loisirs

Développement des affaires

Vente de voyages, d’excursions, d’espaces de réunion et de chambres d’hôtel 4* et 5*

Mise en place et suivi de la stratégie Marketing pour un restaurant, un hôtel et une destination

Accompagnement et guidage lors d’excursions, assistance logistique lors de manifestations

Bilingue français/anglais

Permis B



Mes compétences :

Développement commercial

Conception de produits tourisiques

Accompagnement de groupes en voyage

Vente

Organisation d'événements corporatifs