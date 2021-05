Ma passion pour les sciences m'a amenée à faire une prépa et une école d'ingénieurs. Mon envie d'être utile m'a poussée vers le métier d'ingénieur biomédical pour équiper au mieux les hôpitaux et être au contact des acteurs du milieu hospitalier.

Et mon goût pour l'organisation m'a ensuite orientée vers la gestion administrative d'entreprise. Précision, ordre et rigueur sont les principaux aspects de ma personnalité que je peux mettre à profit dans mon métier d'aujourd'hui.