Elodie GOFFINET

Je suis actuellement Responsable Commerciale France & Export de la Cave Les Faîtières d'Orschwiller - Kintzheim en Alsace.



Auparavant j'ai occupé différents postes de Chef de Secteur pour le Groupe Les Grands Chais de France, l'un des acteurs majeurs de l'industrie du vin. J'ai aussi une expérience côté distributeur puisque j'ai commencé ma carrière en tant que Responsable de Rayon Vins & Adjointe sur le Liquide en GMS au sein d'un hyper du groupe E. LECLERC, un des leaders de la distribution de vin en France.



Je suis également titulaire d'un double-diplôme de niveau master II : le MSc Wine Management de la SWSB d'une part, et la filière anglo-germano du Master Management de l'ESC Dijon-Bourgonge d'autre part. Durant ce cursus, j’ai effectué une césure professionnelle qui m'a enrichie avec de nouvelles compétences (développement commercial, marketing, gestion comptes clients). Elle m'a également permis de découvrir différents secteurs d'activité (création d’événements œnologiques haut de gamme ; marketing international alimentaire, vin et art de vivre), que ce soit en France ou à l'étranger (notamment Allemagne, Suisse, Autriche mais aussi Monaco, Luxembourg et Belgique).



------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Dynamique, curieuse et créative, j'aime m'investir dans mon travail. J'adore les challenges, et les responsabilités ne me font pas peur. N'hésitez pas à me contacter pour échanger !



Mes préférences :

- Secteur des vins & spiritueux, boissons et agroalimentaire / Industrie du luxe

- Vente/Marketing/Communication/Gestion de Projet/Négociation

- Mobilité en France et à l'international



Mes forces :

- Profil international : expériences interculturelles multiples & capacité professionnelle en Français, Anglais et Allemand

- Double compétence : fonction (commerce/marketing/communication) & secteur (vins et spiritueux)



Mes compétences :

Vente

Marketing

Commerce

Communication

Dégustation

Allemand

Traduction anglais français

Microsoft Office