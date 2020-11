Elodie MEIGNEN

Mon parcours est une alternance de lieux et de structures en contact avec du public. Cest pourquoi je suis une personne qui sadapte rapidement à son contexte de travail.

Toutes mes expériences mont permis dacquérir des compétences transversales qui peuvent elles aussi sadapter à plusieurs types de fonction.



Mes compétences :

UNIX

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

3e acte

Opus

DMS Constellation

Prise d'initiative et bonne capacité d'adapta

Relation clientèle

Tourisme

Médiation culturelle

Informatique

Culture

Communication

Secrétariat

Suivi commercial et administratif

Réseaux sociaux

Quéoval