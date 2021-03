élodie NEIROS

Je suis une développeuse Java. J’ai travaillé depuis 2006 sur divers projets, principalement des sites de WEB professionnels implémentés sur des technologies de Java comme EJB 3 et JSF ou Struts. J’ai une profonde connaissance des bases de données que j’ai utilisées dans les divers projets où j’ai travaillé (SQL Server, MySQL, DB2, Oracle). J’ai aussi une très bonne connaissance de JPA avec fournisseur de JPA, Hibernate ou Eclipse Link. J’ai étudié Spring et j’ai expérimenté avec le Spring Framework, et AspectJ avec STS. J’ai aussi étudié et expérimenté avec l’Android SDK

J'ai travaillé dans un de mes derniers postes sur la migration d'une application de WebLogic 8.1 à 12c et sur la maintenance, l'étude et le chiffrage d'une application sur WebLogic 11g.

Formation sur Node.js AngualarJS et Mongo DB 3.4.

Les deux dernières années, j'ai participé activement dans le développement d’une application WEB pour la gestion des amendes de la Commission Européenne contre les sociétés et les états membres, développée sur Spring REST, Spring Data avec Hibernate sur WebLogic 12.2 et Angular 4



Mes compétences :

MySQL

Glassfish

Oracle

Spring

Tomcat

JAVA

JPA/Hibernate

DB2

SQL Server

Weblogic

JSF

JPA

Eclipse

Linux

Netbeans

UML

Hibernate

JSP

Gradle

Android

Java EE

Maven

Java 8

Weblogic 12.2

Spring data

Spring rest

Intelij idea