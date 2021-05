élodie OLIVIER

Éducatrice des activités physiques et sportives depuis 1995, je travaille depuis toujours dans des lieux à fortes valeurs sociales et éducatives.

Je veille avant tout à respecter l’intégrité physique, émotionnelle et énergétique de chaque personne. Sans « dresser» ni le corps ni l’esprit, je suis à l’écoute d’une expression la plus juste et naturelle pour chacun.



Notre corps est bien souvent ligoté et n'a pas le temps de s'adapter aux forces sans cesse changeantes qui s'exercent sur lui, "si on en fait trop ".



Le shiatsu yin est une alternative précieuse, libératrice de tensions qui maintiennent nos formes contre nature, de force, à force de trop forcer. Il harmonise le souffle en favorisant le passage de l'air puisque la poitrine retrouve au fil des séances, son ouverture naturelle, les articulations leur mobilité, les muscles et les tendons leur souplesse.





Mes compétences :

Ecoute

Coaching sportif

Gestion de la performance

Energie