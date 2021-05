élodie VANHOUCKE

Psychologue spécialisée en Neuropsychologie, je suis diplômée d'un des masters II les plus renommés nationalement. Afin de parfaire mon éventail de compétences, je suis allée exercer trois mois au Canada, pays le plus avancé sur la neuropsychologie.

J'ai complété ma formation par un DU 'adolescents difficiles' à la faculté de médecine de Marseille.

Mes expériences professionnelles ont été variées et me permettent d'accompagner et évaluer tout public.

Je réalise des bilans neuropsychologiques, des accompagnements (remédiation, métacognition, guidance parentale), des bilans d'orientation (bilans de compétences pour adultes et adolescents) et des formations pour les professionnels.