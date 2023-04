Riche de 15 ans d'expérience en management d'équipes en IAA et dans l'industrie de la chimie.

J'ai aussi été cheffe de projet ERP (copilote) et j'ai une bonne maîtrise de SAP.

Je suis pédagogue, j'ai un bon relationnel, je suis proactive, j'ai bon esprit d'analyse et de synthèse. J'adore travailler en équipe.