En reconversion professionnelle après 4 années passées dans le domaine du droit et actuellement étudiante en BTS SIO à l'Ecole IPSSI, je suis impatiente de prendre part à de nouveaux challenges !



Portée par mon esprit d'équipe, je prône la bienveillance et la communication avec mes collaborateurs.



Ma détermination et mon dynamisme seront mes atouts pour réussir dans mon futur environnement.