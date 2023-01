Eloïse BOUTTIER

Titulaire d'un BTS PA ainsi que d'une licence conseil en élevage, j'ai tout d'abord travaillé dans un centre de production de semences de taureaux.

Depuis Avril 2012 je travaille chez SERVAL en tant que technicienne veaux d'élevage sur le secteur de la Normandie et de la Bretagne.

SERVAL est une société fabriquant des aliments d'allaitements pour les veaux, agneaux, chevreaux et qui produit et commercialise des veaux de boucherie.



Mes compétences :

Agriculture

COMMERCE

Production

Production animale

Rigueur