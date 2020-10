Elsa ALBERT

Dotée d’une double compétence Ingénieur+IAE et d'une expérience de plus de 10 ans en contrôle de gestion industriel, j’ai su développer un contrôle de gestion opérationnel fort au cours de mes différentes expériences. En effet, j'ai pu travailler en étroite collaboration avec les responsables de production afin de garantir la fiabilité et l’analyse des données du reporting opérationnel et ainsi assurer la pertinence des plans d’action de productivité.

Egalement j'ai pu exercer sur l'ensemble du périmètre du contrôle de gestion (Reporting opérationnel mensuel, Analyse des marges, Mise en place des TB et suivi des KPI, Analyse du P&L, processus budgétaire, etc…mais aussi j’ai pu participer à un projet de déploiement d’ERP groupe auprès des filiales de WIRQUIN à l’international.



