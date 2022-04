Elsa BLAYER

Issue d'une formation en Commerce Responsable à l’International et suite à mon stage de fin d'étude chez un prestataire IT, j'ai choisi de travailler en tant qu'ingénieure commerciale dans le secteur des activités informatiques ( ESN anciennement SSII).



Mon expérience m'a permis de développer des compétences dans plusieurs domaines: la sécurité réseau, l'optimisation du WAN, les télécoms, l'infogérance… mais aussi dans la gestion de compte, la prospection commerciale et le marketing opérationnel.



Curieuse et à l'écoute, n'hésitez pas à me contacter, je serai heureuse d’échanger, de partager et d’élargir mes connaissances.



Mes compétences :

Optimisation WAN

Hébergement et infogérance

Sécurité des systèmes d'information

Marketing opérationnel

Prospection

Certification Fortinet NSE 2 : Network Security Co

Certification Fortinet : NSE 1 Network Security Te

Télécommunications

Certification Ipanema : ICSA Ipanema Certified Sal