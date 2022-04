Elsa CHAPOULIE

Actuellement à la recherche d'un premier emploi, ma formation en licence professionnelle Domotique et autonomie de la personne m'a apporté des compétences de médiation et de conseil technologiques et éthiques pour la personne en perte d’autonomie.



J'ai aussi eu l'occasion de faire un stage au Luxembourg afin de travailler sur le développement d’une approche régionale en intégrant les habitants concerné, mais également d'effectuer un travail sur la multi-culturalité du Luxembourg et le vivre ensemble entre les différentes communautés.



Consciente que la réussite d'un projet professionnel ne dépend pas seulement de ma maîtrise et de mes connaissances dans le domaine des nouvelles technologies, je souhaite développer des qualités de communication, de dynamisme et d'autonomie.



Je recherche une société qui me permette de me forger une expérience enrichissante mais aussi à accomplir une mission qui s'intègre dans un projet de l'entreprise pour avoir de vraies responsabilités afin que mon travail puisse être utilisé dans un cadre professionnel.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Microsoft PowerPoint