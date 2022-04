Elsa GUILLET CHAPUIS

Diplômée de l'ENS Louis Lumière en 2010 après des études d'audiovisuel, j'ai travaillé comme photographe pendant 5 ans en architecture et photographie de plateau puis comme réalisatrice de making of pour le cinema, la publicité et la mode.



Ces expériences m'ont permis d'intégrer les équipes de Getty images comme éditrice photo de terrain spécialisée dans le divertissement (fashion week, festival de film, avant-première, ...)



En parallèle, je suis chef d'équipe à la Protection Civile de Paris.



Mes compétences :

Logiciel mise en page

Logiciel traitement image

Audiovisuel

Photographie

Prise de vue vidéo

PSE2