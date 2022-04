Elsa HAUPTMANN

Après plusieurs années en entreprise et en métropole, j'ai été témoin de la difficulté croissante des êtres à se sentir bien malgré des efforts et une motivation extrême pour s'orienter vers un nouveau mode de vie sain et serein.



J'ai donc réfléchit à un lieu et service de proximité destiné aux actifs, basé sur les fondements de la naturopathie.



Notre mission est d'aider les citadins à se prendre en main tout en conservant leur mode de vie; à se sentir bien malgré l'environnement toxique générateur de stress dans lequel nous vivons.



De là né "La Belle Humeur" un espace bien-être 100% BIO dédié aux citadins et qui intervient sur 4 leviers : le soins, l'alimentation, le corps, la pensée.



J'ai initié une formation de Naturopathe ainsi que d'aromathérapie galénique pour l'animation d'ateliers, pour me reconvertir dans cette voie et m'assurer de la qualité du conseil apporté sur place.



Nous sommes en cours de validation du lieu. Nous sommes néanmoins en train de constituer l'équipe.

Vous être praticien de médecine douce, esthéticienne sensible au naturel, masseur, professeur de yoga... Cela nous intéresse !



