Elsa LEVEQUE

Passionnée par le milieu de la dermo cosmétique et de la vente, je dispose d'une expérience significative de 6 ans dans ce domaine. Déterminée à fidéliser la clientèle et à développer les ventes, je mettrai à profit mon sens de la négociation et du challenge pour réussir les missions qui me seront confiées. Dotée d'une grande faculté d'adaptation et d'un excellent relationnel, je suis disponible dès à présent et à l'écoute pour de nouvelles opportunités professionnelles.



Mes compétences :

challengeuse