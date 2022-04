Elsa MAZELIN LACASSAGNE

Assistante confirmée,durant 20 ans à AGEFOS PME. J'étais en charge du plan de formation de EDF GDF ERDF Sud-Ouest et SNCF Midi Pyrénées ainsi que de certaines entreprises aveyronnaises.

Je suis capable de m’adapter à tout secteur d’activité.

J’ai acquis des compétences dans plusieurs domaines : le traitement des appels téléphoniques des adhérents et des prospects, le montage, le contrôle et la gestion des dossiers, le financement, le suivi, le conseil aux entreprises, la fidélisation de la clientèle, la gestion du courrier, le traitement informatique…Une première expérience en tant qu'associée dans une entreprise de nautisme m’a permis d’acquérir le sens des responsabilités, j’étais en charge des commandes, des devis, du pointage des bons de livraison, de l’établissement du stock, des ventes...

Je suis dynamique, autonome, organisée, rigoureuse et je possède un esprit d’équipe. J’ai le sens de l’écoute et du contact, ainsi qu’une grande motivation commerciale.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

Home Staging

Assistanat de direction

Lotus 1-2-3

Internet