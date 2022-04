Elsa MOLINES

Initialement ingénieur textile puis responsable commerciale pour de grands groupes internationaux durant 15 ans: Gérer des équipes, des plannings, faire face au stress, répondre au besoin de rentabilité et d’accroissement des performances était mon quotidien. Aborder ces situations sereinement devenait une nécessité.

La sophrologie et les différents methodes de gestion du stress m’ont permis de franchir un cap, d’aborder les choses et les situations avec plus de hauteur et d’efficacité. Je mets aujourd’hui cette expérience au service de l’humain, de ceux et celles qui souhaitent vivre et créer leur vie autrement.



https://allisees-gestiondustress.com



Mes compétences :

Développement personnel

Accompagnement au changement

Sophrologie

Gestion du stress

Bien être

Accompagnement

Management

Accompagnement individuel

Accompagnement collectif