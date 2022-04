Elsa MORINET

Expérience de 5,5 ans en gestion de projet et tests au sein de 3 secteurs distincts : Annonceur – Secteur du tourisme et événementiel - Agence – Marques corporate et premium. Connaissance de la mise en œuvre d’un projet digital : accompagnement dans la stratégie web, pilotage et coordination d’équipes de production avec pour objectif la satisfaction client.



Mes compétences :

Gestion de projet

SPIP

Tourisme

Communication

Webmarketing

Négociation contrats

SEO

Basecamp

Axure

Mantis

Magento

kermeet

TFS