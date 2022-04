Elsa MURET

Après des études en biologie, j'ai décidé de me réorienter avec succès dans l'informatique. J'ai travaillé en tant qu'ingénieure informaticienne au sein de la société Sopra Steria. Je travaille actuellement au sein de l'entreprise Cat-Amania dans le domaine du testing.



Mes compétences :

Spring core

ASP.NET

C#

Hibernate

Spring

Java Web

AngularJS

JavaScript

CSS 3

JQuery

SQL

HTML 5

Microsoft .NET

C

MATLAB

Java

Scilab

C++

GIS

R