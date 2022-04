Elsa PORCHER - BISCHOFF

Après avoir exercé la profession d'avocat qui m'a appris l'art de l'argumentaire et de la précision du mot, j'ai fondé l'agence de conception-rédaction Bleu Bergamote.



L'agence accompagne ses clients dans leur prise de parole sur le web.



Nous appréhendons les valeurs de la marque, son histoire et ses spécificités avant de déterminer :



- Les supports sur lesquels engager la conversation avec les internautes (site, blog, réseaux sociaux...),

- Le message à communiquer,

- Les contenus à proposer et leur publication.



www.bleubergamote.com



Mes compétences :

Rédacteur Web

E-commerce

Référencement