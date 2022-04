Elsie RASOLOHERY

Ma proposition de valeur est d'apporter au sein de cabinets juridiques multidisciplinaires, ou d'entreprises d'envergure internationale une forte experience en tant que Responsable Juridique assurant notamment la veille juridique de centres operationnels a travers le monde, ainsi que ma capacite a gerer une equipe de juristes multi-disciplinaires. Je suis specialisee dans l'extermalisation juridique, la mise en oeuvre de strategie juridique, et la gestion des risques en particulier dans le domaine de la technologie; Conseillere Juridique experimentee dans le Droit des Affaires, entre autre la negociation et la gestion de contrats transfrontaliers, et des transactions corporate.



Mes compétences :

Coordination de projets

Conformité

Conseil juridique

Pilotage d'activité

Planification

Formation

Audit interne

Gestion des compétences

Veille juridique

Partenariat public privé

Finance

Négociation

Fusions acquisitions

Externalisation