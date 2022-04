Elvia MOUALENGUE

Après une expérience professionnel de caissière, je recherche aujourdhuis ,

un poste de vendeuse .



Mon énergie et un certain sens de l'initiative canalisé

par le sens de l'organisation et de la rigueurs mon permis d'assumer les mission qui mon été confié ( e.lecler , casino , gerbe d'or ).



J'ai ainsi pu exercer ces activités avec une marge d'autonomie reconnus .

Dynamique et motivé je suis partante pour de nouvelle expérience.



Dans l'attente de vous rencontrer veuillez agréer Madame , Monsieur , l'expression de mes sincère salutations.