Vous voulez en savoir un peu plus à mon sujet? Je vous invite à consulter mon CV en ligne



Bientôt 15 années d'experience de la vente automobile pour la marque Peugeot, j'aspire aujourd'hui à de nouveaux challenges. La maîtrise des méthodes, process, outils, mais aussi la connaissance du client et de l'évolution de ses comportements d'achat me poussent à nourrir de nouvelles ambitions. J'aimerai mettre mes connaissances, mon enthousiasme et ma détermination au profit d'une équipe qui ne mérite qu'à s'épanouir et à révéler tout son talent dans un poste de Chef de Ventes.

Je suis également attiré par les marques Premium. La mobilité géographique n'est pas forcément un frein.

Aussi, je me tiens à votre disposition par mail ou téléphone pour de plus amples informations.



Mes compétences :

Automobile

Assurance

Banque

Commercial

Financement automobile

Internet

Nord

Qualité

Service client

Empathie et sens de l'écoute

Vente

Services

Relationnel

Vendeur

Autonomie