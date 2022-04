Elvis THÉLIOU

J’ai acquis de solides compétences techniques et méthodes en ouvrages d’Art (Viaducs, ponts, tranchées couvertes, aménagement portuaire, ouvrages d’élargissement), en travaux souterrains (Méthode traditionnelle), en conception et dimensionnement d’outil coffrant (bois et métal) et équipage mobile, en terrassement (conception, métrés, DGD), en géotechnique (Missions G2, G3 et G5).



J’ai en charge la rédaction de contrats d’études et méthodes, la gestion d’interfaces, la planification d’études d’exécution et le suivi contractuel et exécutif de sous-traitances (BET, fournisseur d’outil,…).



L’expérience en BET maîtrise d’œuvre et sur le projet de la LGV SEA m’a permis d’avoir une bonne vision des études en conception construction.



J’encadre actuellement un projeteur et une documentaliste, coordonne 8 bureaux d’études et méthodes et est un appui technique en conduite de travaux.



Mes compétences :

Coordination de projets

Ingénierie

Gestions interfaces métiers

Gestions de contrats

Méthodes terrassement

Méthodes Génie Civil

Planification de projets