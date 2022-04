Elyamine BENAMOR

Apporter aux Maîtres d’ouvrage une assistance à la décision et des expertises complémentaires dans le cadre de la réalisation et la gestion des projets, à savoir : des expertises (Technique, Juridique, Organisations, Méthodes etc..).

Ma mission,au sein du CNIC, est d'encadrer des équipes aux profils variés en charge de projets urbains et de développement industriel à forts enjeux. Par ailleurs, la qualité des partenariats noués avec les collectivités publiques et les partenaires privés nous a permis de faire aboutir de nombreux projets stratégiques.

Organisé, rigoureux et d'une personnalité dynamique, je sais également faire preuve d'une grande capacité d'adaptation et être force de proposition pour optimiser les organisations et conduire les changements nécessaires.



Mes compétences :

Management

management des equipes

Pilotage

Planification

Réalisation

TCE