Elyes BOUKETTAYA

Votre mission principale consiste à assurer les activités très variées de soutien niveau 3, maintenance, amélioration de la Qualité de Service, sur une ou plusieurs applications SI . Vous aurez pour mission principale de veiller à l’atteinte des objectifs de qualité de service ceci en respectant les engagements pris vis-à-vis de nos clients.

Les Activités :

 Soutien / Opérations de services :

o Analyser et traiter les incidents/anomalies s en provenance des utilisateurs de l’application ou de plaintes clients.

o Préparer, réaliser et suivre les opérations de services récurrents tels que l’analyse et le traitement des commandes en erreur, les opérations sur les bases de données.

o Traiter les incidents de production en collaboration avec les gestionnaires d’environnements.

o Assurer la montée en compétences fonctionnelles des équipes du niveau 1 et 2 (N1 étant le premier niveau de réception l’incident).

 Maintenance :

o Piloter la maintenance applicative : gestion des priorités de correction, en collaboration avec les MOE/MOA

o Tracer les bugs en production et remonter les incidents à l’équipe de développement pour correction.

o Veiller au bon déroulement des mises en production





 Amélioration de la Qualité de Service / Reporting :

o Analyser les incidents récurrents et proposer des solutions : rédaction des Demandes de Modifications (DM) – Identification des problèmes

o Assurer le pilotage des réunions d’avancement des erreurs traitées

o Participer aux réunions d’analyse et d’amélioration de la qualité des applications de votre périmètre



Mes compétences :

Analyse fonctionnelle Système d'information

Conception système d'information

Architeture SI

Conception

Analyse