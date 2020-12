Elyes ISMAIL

Plus de 17 ans d'expérience dans la distribution des procédés de Traitements de Surface et de la galvanoplastie : Métaux communs (Zingage, cuivrage, étamage, laitonnage, nickelage, chrome décor, chrome dur, codépôts tels que étain-nickel, étain-cobalt, zinc-nickel...etc).

Métaux précieux ( Dorure, argenture, bronze blanc et jaune, palladiage, rhodiage, platinage,rhuténiage etc...) Stage effectué chez ENGELHARD-CLAL (actuellement METALOR) à PARIS en 2001.

Traitements chimiques avant peinture des tôles en acier, pré-revêtus de zinc et Aluminium.

Traitements mécaniques tels que polissages manuel et automatique, tribofinition.

Maîtrise de la technique de Métallisation des plastiques par voie chimique tels que l'ABS et l'ABS-PC.

Maîtrise de la technique de thermolaquage des peintures en poudre électrostatique (Epoxy).

Une expérience en management Qualité et environnemental : obtention du certifcat ISO 9001 V 2000 en déc 2006.



6 langues parlées et écrites : Français, Anglais, Allemand,Italien, Arabe et Russe



Mes compétences :

Métallisation des plastiques par voie chimique ABS

Thermolaquage par peinture en poudre électrostatiq

Recherche & Développement

Analyse environnementale

Conversions chimiques de l'aluminium

Peinture liquide

Anodisation de l'aluminium

Anticorrosion

Management de la qualité

Tribofinition

Polissage mécanique