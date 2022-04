Elyes MAKHLOUF

Spécialisations : Développement des Portail & Portlet : JSR 168&286&WSRP, Jetspeed,Liferay

Référent Technique et Formateur GWT maîtrisant les librairies SmartGWT et GXT

Développement des Web-services SOAP et REST

Développement avec la méthode Agile/Scrum

Maîtrise des Outils d’intégration continue (Hudson, Bamboo, Jenkins)

Maîtrise des Outils de versionning et d'automatisation de build(Maven, Nexus, Subversion, GIT)

Analyse du code/ Maintenance

Analyse et rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques

Conception UML



Mes compétences :

Tomcat

JSP

HTML 5

CSS 3

SOAP

Scrum

Liferay

Maven

Java

Java EE

Spring

Eclipse

Dojo

REST

Nexus

Struts

ANT

GWT

SQL