Emanuele GARGIULO

Actuellement Business Analyst en mission chez Lyxor AM j'ai été avant en mission BNP Paribas sur le produits dérivés listés et commodities, j’ai auparavant été chargé de compte sur produits dérivés listés au sein de BP2S, puis support client officer pour un Middle Office spécialisé sur les fonds d’investissement au sein de State Street Banque.

Je souhaite à présent mettre à profit mes différentes expériences relatives aux problématiques Middle Office dans le cadre d’un poste transversal, à responsabilité.



Diplômé d’un Bachelor of Art en économie financière suivi d’un Master de marketing management financier à l’Université de Derby en Angleterre, j’ai toujours travaillé dans un environnement international. En effet, bilingue en anglais, de langue maternelle italienne et maitrisant l’espagnol je souhaite évoluer dans un environnement multilingue.



Mes précédentes expériences m’ont permises d'acquérir le sens des responsabilités et de la rigueur:

En qualité de chef de projet adjoint chez Pixmania, j’ai participé à la mise en place de projets, ayant à ce titre pu confronter les différentes approches stratégiques européennes. En qualité de rédacteur technique chez Telekurs Financial, j’ai appris à gérer un système d’approvisionnement en information complexe, destiné aux entreprises. En tant que chargé de compte sur produits dérivés listés, j’ai développé une connaissance complète des marchés financiers. J’ai également appris à palier au stress d’une activité ayant des horaires décalés et à gérer un risque permanent. client service officer sur l’activité des fonds, j’ai enrichi mes connaissances en particulier relatives aux Hedge Funds, et au mécanisme des produits dérivés OTC. Fort de ces expériences je souhaite m’investir au service d’un emploi demandant analyse, responsabilité et un fort relationnel.



Mes compétences :

Back Office

Banque

Client support

Finance

Fixed Income

Middle Office

MOA

OPCVM

Support