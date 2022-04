Forte de plus de 15 ans d'expériences professionnelles dans la pharma/dispositif médical et IAA, je recherche aujourd'hui une nouvelle mission me permettant de mettre à profit mon professionnalisme et mes qualités organisationnelles.



Bonnes pratiques de fabrication, comportement en salle blanche, amélioration continue, traçabilité, norme ISO 13485, hygiène, sécurité, indicateurs, réactivité et rigueur sont des termes qui font partis de mon quotidien au travail et je m'efforce d'impliquer tous les services de l'entreprise sur ces thèmes.



Mes compétences :

Manager

Conditionnement

Ordonnancement

Production

Industrie pharmaceutique